Portes ouvertes Véronique Wirth Meaulne-Vitray

Portes ouvertes Véronique Wirth Meaulne-Vitray dimanche 12 octobre 2025.

Portes ouvertes Véronique Wirth

Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Dimanche 12 octobre de 10h à 18h, la sculptrice Véronique Wirth ouvre les portes de son jardin transformé en espace d’art contemporain où l’acier domine. Le jardin est pensé comme une promenade où il fait bon flâner entre les œuvres.

Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 31 46 52 wirth.ve@gmail.com

English :

On Sunday October 12 from 10am to 6pm, sculptor Véronique Wirth opens the doors to her garden, transformed into a contemporary art space where steel dominates. The garden is designed as a promenade where you can stroll between the works.

German :

Am Sonntag, dem 12. Oktober, öffnet die Bildhauerin Véronique Wirth von 10 bis 18 Uhr die Türen ihres Gartens, der in einen Raum für zeitgenössische Kunst umgewandelt wurde, in dem Stahl dominiert. Der Garten ist wie eine Promenade angelegt, auf der man zwischen den Werken flanieren kann.

Italiano :

Domenica 12 ottobre, dalle 10 alle 18, la scultrice Véronique Wirth aprirà le porte del suo giardino, trasformato in uno spazio d’arte contemporanea in cui domina l’acciaio. Il giardino è concepito come una passeggiata in cui è possibile passeggiare tra le opere.

Espanol :

El domingo 12 de octubre, de 10.00 a 18.00 horas, la escultora Véronique Wirth abrirá las puertas de su jardín, transformado en un espacio de arte contemporáneo donde predomina el acero. El jardín está diseñado como un paseo por el que se puede pasear entre las obras.

