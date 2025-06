Portes ouvertes Vic-sur-Seille 28 juin 2025 14:00

Démonstration des sports proposés par le Foyer Rural de 14h00 à 17h00

14h00 Taï Chi

14h30 danse ado*

15h00 Zumba Kids

15h30 Taï Chi

16h00 Gym douce

16h30 Danse ados

Toute l’après-midi Badminton, atelier photo, atelier Lego, tennis de tableTout public

place Philippe Leroy

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14

English :

Demonstration of the sports offered by the Foyer Rural from 2:00 pm to 5:00 pm

2:00 pm Tai Chi

2:30 pm Teen dance*

3:00 pm Zumba Kids

15h30 Tai Chi

4:00 pm Gentle gymnastics

16:30 Teen dance

All afternoon: Badminton, photo workshop, Lego workshop, table tennis

German :

Vorführung der vom Foyer Rural angebotenen Sportarten von 14:00 bis 17:00 Uhr

14.00 Uhr Tai Chi

14.30 Uhr Teenager-Tanz*

15.00 Uhr Zumba Kids

15.30 Uhr Tai Chi

16.00 Uhr Sanfte Gymnastik

16.30 Uhr Tanzen für Teenager

Den ganzen Nachmittag: Badminton, Fotoworkshop, Lego-Workshop, Tischtennis

Italiano :

Dimostrazioni degli sport offerti dal Foyer Rural dalle 14.00 alle 17.00

14.00 Tai Chi

14.30 Danza per adolescenti

15.00 Zumba Kids

15.30 Tai Chi

16.00 Ginnastica dolce

16.30 Danza per ragazzi

Tutto il pomeriggio: Badminton, laboratorio fotografico, laboratorio Lego, tennis da tavolo

Espanol :

Demostraciones de los deportes que ofrece el Foyer Rural de 14.00 a 17.00 horas

14.00 Tai Chi

14.30 Baile para adolescentes

15.00 Zumba Kids

15.30 Tai Chi

16:00 Gimnasia suave

16:30 Baile para adolescentes

Toda la tarde: Bádminton, taller de fotografía, taller de Lego, tenis de mesa

L’événement Portes ouvertes Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-06-25 par OT DU PAYS SAULNOIS