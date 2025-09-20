Portes ouvertes & Vide Grenier Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Portes ouvertes & Vide Grenier Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes & Vide Grenier

Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

.

Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes & Vide Grenier Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral