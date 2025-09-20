Portes ouvertes & Vide Grenier Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Portes ouvertes & Vide Grenier Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 20 septembre 2025.
Portes ouvertes & Vide Grenier
Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
Date(s) :
2025-09-20
.
Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes & Vide Grenier Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral