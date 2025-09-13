Portes Ouvertes : Viens découvrir l’association Inside Reality ! La Pépinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public.

Les portes te sont ouvertes pour découvrir Inside Reality qui s’installe à La Pépinière pour l’année. On y propose des ateliers de danse intuitive et des cercles de femmes. Le but ? Exprimer ses émotions et se reconnecter à soi par différents biais : le mouvement ou l’écoute active. – La danse intuitive – à 18h (45 min.) – Sans performance ni technique, c’est une forme de danse thérapie. Colère, joie, stress… Laisse tes émotions et ton ressenti du moment guider tes pas. Une pratique qui permet aussi de prendre plus confiance en soi, à son rythme. En groupe, vous serez guidés tout au long de la séance pour laisser libre cours à vos mouvements. Un moment de lâcher-prise accessible à tous et toutes. – Le cercle de femmes – à 19h (45 min.) – Un temps pour prendre une pause et partager ses expériences, exprimer son ressenti entre femmes. Ces cercles de parole permettent de se ressourcer et de se reconnecter à ses besoins profonds. Dans un espace sécurisant et bienveillant, l’écoute active et les intentions posées servent à trouver des réponses et avancer plus apaisée dans son quotidien. Envie d’être au courant de nos autres ateliers ? Suis nous sur le compte Instagram @inside.reality_

La Pépinière Centre-ville Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/inside-reality