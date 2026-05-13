Payros-Cazautets

Portes ouvertes Vignoble Dulucq

Vignoble Dulucq Payros-Cazautets Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Au programme

* 09h Brunch (oeuf, ventrèche, pastis, café et vin compris). Sur inscription

* 10h Vignorando marche pédestre, parcours de 6 et 10km avec café de bienvenue.

* À partir de 10H30-19h marché des producteurs et restauration

Animation musicale

Les vignobles Dulucq ouvrent les portes de leur propriété de vins de Tursan.

Au programme

* 09h Brunch (oeuf, ventrèche, pastis, café et vin compris). sur inscription jusqu’au 1er juin.

* 10h Vignorando marche pédestre, parcours de 6 et 10km avec café de bienvenue.

* À partir de 10H30-19h marché des producteurs et restauration.

Structure gonflable pour les enfants dégustation et restauration sur place.

Quizz autour du vin.

Animation musicale par la Banda Les Faïences. .

Vignoble Dulucq Payros-Cazautets 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 19 10

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English : Portes ouvertes Vignoble Dulucq

Program:

* 09:00: Brunch (egg, ventrèche, pastis, coffee and wine included). Registration required

* 10 a.m.: Vignorando: 6 and 10 km walks with welcome coffee.

* From 10:30 a.m.-7 p.m.: Farmers’ market and catering

Musical entertainment

L’événement Portes ouvertes Vignoble Dulucq Payros-Cazautets a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse