Portes ouvertes Vignoble Dulucq Payros-Cazautets
Portes ouvertes Vignoble Dulucq Payros-Cazautets dimanche 7 juin 2026.
Payros-Cazautets
Portes ouvertes Vignoble Dulucq
Vignoble Dulucq Payros-Cazautets Landes
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Au programme
* 09h Brunch (oeuf, ventrèche, pastis, café et vin compris). Sur inscription
* 10h Vignorando marche pédestre, parcours de 6 et 10km avec café de bienvenue.
* À partir de 10H30-19h marché des producteurs et restauration
Animation musicale
Les vignobles Dulucq ouvrent les portes de leur propriété de vins de Tursan.
Au programme
* 09h Brunch (oeuf, ventrèche, pastis, café et vin compris). sur inscription jusqu’au 1er juin.
* 10h Vignorando marche pédestre, parcours de 6 et 10km avec café de bienvenue.
* À partir de 10H30-19h marché des producteurs et restauration.
Structure gonflable pour les enfants dégustation et restauration sur place.
Quizz autour du vin.
Animation musicale par la Banda Les Faïences. .
Vignoble Dulucq Payros-Cazautets 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 10 19 10
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English : Portes ouvertes Vignoble Dulucq
Program:
* 09:00: Brunch (egg, ventrèche, pastis, coffee and wine included). Registration required
* 10 a.m.: Vignorando: 6 and 10 km walks with welcome coffee.
* From 10:30 a.m.-7 p.m.: Farmers’ market and catering
Musical entertainment
L’événement Portes ouvertes Vignoble Dulucq Payros-Cazautets a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse