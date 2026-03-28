Portes Ouvertes Vignobles du Paradis La Roche-Clermault
Portes Ouvertes Vignobles du Paradis La Roche-Clermault samedi 11 avril 2026.
Portes Ouvertes Vignobles du Paradis
1 Impasse du Grand Bréviande La Roche-Clermault Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Envie de vivre une expérience authentique au cœur du vignoble ?
De découvrir les coulisses de notre savoir-faire, d’échanger avec celles et ceux qui font vivre le domaine au quotidien ?
Le temps d’une journée, les Vignobles du Paradis vous invitent à plonger dans leur univers.
Envie de vivre une expérience authentique au cœur du vignoble ?
De découvrir les coulisses de notre savoir-faire, d’échanger avec celles et ceux qui font vivre le domaine au quotidien, et de partager un moment convivial autour d’un verre ?
Le temps d’une journée, les Vignobles du Paradis vous invitent à plonger dans leur univers, entre passion du vin, rencontres humaines et ambiance chaleureuse.
Une immersion unique pour petits et grands, amateurs comme curieux .
1 Impasse du Grand Bréviande La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 81 57 caveauparadis@gmail.com
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English :
Would you like to enjoy an authentic experience in the heart of the vineyard?
Would you like to take a behind-the-scenes look at our expertise, and talk to the people who bring the estate to life on a daily basis?
For one day, Vignobles du Paradis invites you to immerse yourself in their world.
L’événement Portes Ouvertes Vignobles du Paradis La Roche-Clermault a été mis à jour le 2026-03-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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