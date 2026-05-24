Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon
Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon samedi 13 juin 2026.
Saint-Méard-de-Gurçon
Portes ouvertes | Vignobles Dubard
642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 19:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin de 10h30 à 19h30 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leurs portes ouvertes !
Entrée libre, sauf pour l’atelier Arômes et Sens sur réservation.
Au programme de la journée: visite guidée, dégustations, jeux en bois, concert, tombola,…
Retrouvez des food-trucks et des bars.
La boutique du vignoble sera ouverte. .
642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31 contact@vignoblesdubard.fr
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L’événement Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides