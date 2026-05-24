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Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon samedi 13 juin 2026.

Adresse : 642 Route de Calon

Ville : 24461 Saint-Méard-de-Gurçon

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Méard-de-Gurçon

Portes ouvertes | Vignobles Dubard

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 13 juin de 10h30 à 19h30 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leurs portes ouvertes !

Entrée libre, sauf pour l’atelier Arômes et Sens sur réservation.
Au programme de la journée: visite guidée, dégustations, jeux en bois, concert, tombola,…
Retrouvez des food-trucks et des bars.
La boutique du vignoble sera ouverte.   .

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31  contact@vignoblesdubard.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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