Saint-Méard-de-Gurçon

Portes ouvertes | Vignobles Dubard

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin de 10h30 à 19h30 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leurs portes ouvertes !

Entrée libre, sauf pour l’atelier Arômes et Sens sur réservation.

Au programme de la journée: visite guidée, dégustations, jeux en bois, concert, tombola,…

Retrouvez des food-trucks et des bars.

La boutique du vignoble sera ouverte. .

642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31 contact@vignoblesdubard.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes | Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-05-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides