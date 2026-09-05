Portes ouvertes – Village des Sciences 2026 Campus Sciences Université de Lorraine Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Portes ouvertes – Village des Sciences 2026

Campus Sciences Université de Lorraine Boulevard des Aiguillettes Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Village des Sciences 2026 : venez goûter aux sciences !

La Faculté des Sciences et Technologies de Nancy ouvre ses portes pour une après-midi festive et interactive au Village des Sciences. Curieux, passionnés ou simples promeneurs : venez explorer la science de façon ludique, à travers des activités conçues pour tous les publics.

Gratuit et ouvert à tous sans inscription, l’événement réunit de nombreux rendez-vous pour expérimenter, manipuler, comprendre et échanger avec les acteurs de la recherche et de la culture scientifique.

Cette année, la Fête de la Science met à l’honneur le thème national « Saveurs savantes ». Goût, alimentation, santé, environnement, chimie ou encore neurosciences : découvrez comment les sciences se cachent dans notre assiette et dans notre quotidien. Et pour satisfaire toutes les curiosités, le Village des Sciences propose aussi d’autres disciplines : astronomie, mathématiques, robotique, biodiversité, géologie, physique, informatique et sciences humaines.

Au programme :

– Des formats participatifs pour apprendre en faisant

– Des expériences surprenantes à découvrir en direct

– Des jeux et animations pour petits et grands

– Des rencontres avec chercheurs, étudiants, associations et passionnés de sciences

Infos pratiques :

– Restauration possible sur place

– Parkings à proximité

Programme complet sur le site internet.Tout public

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Campus Sciences Université de Lorraine Boulevard des Aiguillettes Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 50 11

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English :

Science Village 2026: Come Get a Taste of Science!

The Nancy School of Science and Technology is opening its doors for a festive and interactive afternoon at the Science Village. Whether you’re curious, passionate about science, or just passing by—come explore science in a fun way through activities designed for all ages.

Free and open to everyone without registration, the event features numerous opportunities to experiment, get hands-on, learn, and interact with researchers and science communicators.

This year, the Science Festival highlights the national theme “Savory Science.” Taste, food, health, the environment, chemistry, and even neuroscience: discover how science is hidden in what we eat and in our daily lives. And to satisfy every curiosity, the Village des Sciences also features other disciplines: astronomy, mathematics, robotics, biodiversity, geology, physics, computer science, and the humanities.

On the program:

– Hands-on activities to learn by doing

– Surprising experiments to experience live

– Games and activities for all ages

– Opportunities to meet researchers, students, organizations, and science enthusiasts

Practical information:

– Food available on site

– Parking nearby

See the website for the full program.

L’événement Portes ouvertes – Village des Sciences 2026 Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-09-05 par DESTINATION NANCY