Portes Ouvertes Vins et Company Rond point de bournan Saumur

Portes Ouvertes Vins et Company

Rond point de bournan Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Venez déguster des vins pendant es deux jours accompagnés des vignerons.

Les vignerons vous attendent à la boutique Vins et Company pour vous faire découvrir leurs vins et vous présenter des offres exclusives pour les fêtes de fin d’année. Parmi les producteurs présents, vous trouverez des crus de Champagne, Chablis, Muscadet, Grignan-les-Adhémar, Saumur, Coteaux du Layon, Crémant de Loire, Cognac, Gin… et bien d’autres encore !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 le samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Rond point de bournan Bagneux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 43 92 57 vinsetcompany@gmail.com

English :

Come and taste wines with the winemakers over the two days.

German :

Probieren Sie an beiden Tagen Weine in Begleitung der Winzer.

Italiano :

Venite a degustare i vini con i produttori durante le due giornate.

Espanol :

Venga a catar vinos con los enólogos durante los dos días.

