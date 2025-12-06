Portes Ouvertes Domaine Montbarbon Viré
Portes Ouvertes Domaine Montbarbon Viré samedi 6 décembre 2025.
Portes Ouvertes
Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Nous sommes heureux de vous inviter aux portes ouvertes du
Domaine Montbarbon
Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre 2025 de 10h à 19h
Vous aurez le plaisir de déguster notre gamme actuelle tout en découvrant notre nouvelle cuvée…
Le tout en compagnie de nos amis producteurs
Foie gras et produits dérivés du canard, la Ferme de Rivault 71 Autun
Escargots de Bourgogne, Hélices, L’escargotier Beaunois 21 Beaune
Huîtres Marennes Oléron
Exposition des photos d’Etienne Ramousse .
Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 47 77 domaine.montbarbon@gmail.com
