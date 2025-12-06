Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes Domaine Montbarbon Viré

Portes Ouvertes Domaine Montbarbon Viré samedi 6 décembre 2025.

Portes Ouvertes

Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Nous sommes heureux de vous inviter aux portes ouvertes du
Domaine Montbarbon
Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre 2025 de 10h à 19h

Vous aurez le plaisir de déguster notre gamme actuelle tout en découvrant notre nouvelle cuvée…

Le tout en compagnie de nos amis producteurs
Foie gras et produits dérivés du canard, la Ferme de Rivault 71 Autun
Escargots de Bourgogne, Hélices, L’escargotier Beaunois 21 Beaune
Huîtres Marennes Oléron
Exposition des photos d’Etienne Ramousse   .

Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 47 77  domaine.montbarbon@gmail.com

English : Portes Ouvertes

German : Portes Ouvertes

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes Ouvertes Viré a été mis à jour le 2025-11-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)