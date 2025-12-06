Portes Ouvertes Domaine Montbarbon Viré

Portes Ouvertes

Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Nous sommes heureux de vous inviter aux portes ouvertes du

Domaine Montbarbon

Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre 2025 de 10h à 19h

Vous aurez le plaisir de déguster notre gamme actuelle tout en découvrant notre nouvelle cuvée…

Le tout en compagnie de nos amis producteurs

Foie gras et produits dérivés du canard, la Ferme de Rivault 71 Autun

Escargots de Bourgogne, Hélices, L’escargotier Beaunois 21 Beaune

Huîtres Marennes Oléron

Exposition des photos d’Etienne Ramousse .

Domaine Montbarbon 3 chemin des vignes Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 47 77 domaine.montbarbon@gmail.com

