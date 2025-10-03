Portes ouvertes / Visite à la ferme Les Prairies de Laloubarie Brantôme en Périgord

521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord Dordogne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Visite d’1h15 en immersion au coeur du troupeau de nos vaches Angus. Partez à la rencontre des vaches et des veaux de l’année, observez leur comportement et leur langage et découvrez nos méthodes de travail. Sur réservation. À partir de 10 ans. Tarif 12 € / pers.

La ferme Les Prairies de Laloubarie vous ouvre ses portes le vendredi 3 octobre à 15h30.

Visite d'1h15 en immersion au coeur du troupeau de nos vaches Angus. Partez à la rencontre des vaches et des veaux de l'année, observez leur comportement et leur langage et découvrez nos méthodes de travail. Profitez de ce moment privilégié pour lâcher prise et vous relaxer au milieu des animaux. Sur réservation. À partir de 10 ans. Tarif 12 € / pers.

521 impasse de Laloubarie Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 89 01 23 lesprairiesdelaloubarie@gmail.com

English :

A 1h15 immersion tour « in the heart of the herd » of our Angus cows. Meet the cows and calves of the year, observe their behavior and language, and learn about our working methods. Reservations required. Minimum age 10. Price: 12? / pers.

German : Portes ouvertes / Visite à la ferme Les Prairies de Laloubarie

Tag der offenen Tür / Besuch und Flohmarkt auf dem Bauernhof Les Prairies de Laloubarie.

Den ganzen Tag über Trödelmarkt auf dem Bauernhof, Vorstellung der Viehzucht und Verkostung.

Anm. und Reservierung unter 06 79 89 01 23

Italiano :

Un’escursione di 1 ora e 15 minuti « nel cuore della mandria » con le nostre mucche Angus. Incontrare le mucche e i vitelli dell’anno, osservare il loro comportamento e il loro linguaggio e conoscere i nostri metodi di lavoro. Prenotazione obbligatoria. Per bambini a partire dai 10 anni. Prezzo: 12? / pers.

Espanol : Portes ouvertes / Visite à la ferme Les Prairies de Laloubarie

Jornada de puertas abiertas / visita y mercadillo en la granja Les Prairies de Laloubarie.

Todo el día, mercadillo en la granja, presentación del ganado y degustación.

Información y reservas: 06 79 89 01 23

