Portes ouvertes & visite au château de Bouniagues, Château de Bouniagues, Bouniagues

Informations pratiques

Portes ouvertes & visite au château de Bouniagues 19 et 20 septembre Château de Bouniagues Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Habituellement fermé au public, le château de Bouniagues ouvre exceptionnellement ses portes les 19 et 20 septembre 2026 pour faire découvrir son architecture, son histoire et le patrimoine local.

Surnommé le « Château de l’imaginaire », il rassemble 75 légendes et récits réunis dans un livre, disponible à la vente et dédicacé par son auteur durant ces deux journées.

Venez découvrir ce château privé et intimiste du XVe siècle, situé au cœur du village de Bouniagues, à 12 km de Bergerac. Après plus de dix ans de travaux et d’importantes restaurations menées dans le respect de son authenticité, le lieu a retrouvé toute sa vitalité.

Château de Bouniagues 5 place du château 24560 Bouniagues Bouniagues 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0670512148 Cette bâtisse privée du XVe siècle a fait l’objet de plus de dix années de restauration.

Exceptionnellement ouverte au public, elle pourra être découverte les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 19h. Situé au cœur du village de Bouniagues, le château est accessible à pied depuis la place du Château, à proximité de l’église. Des parkings gratuits sont disponibles aux abords.

La visite comporte plusieurs escaliers et certains passages peuvent être difficiles d’accès pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite.

Habituellement fermé au public, le château de Bouniagues ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026, pour faire découvrir le patrimoine local, son architecture et son histoire.

© Château de Bouniagues – Didier Grellety