Portes ouvertes visite de l’entreprise Plastoloir Bessé-sur-Braye
Zone de la Borde Bessé-sur-Braye Sarthe
Début : 2025-11-20 13:30:00
fin : 2025-11-20 15:00:00
2025-11-20
Plastoloir, Fabricant solutions packaging pour l’agroalimentaire, vous ouvre ses portes pour vous montrer comment naissent les emballages, de la conception à la production.
Pourquoi venir ?
– Découvrir le monde de l’industrie des plastiques et composites en constante évolution
– Comprendre la conception et la fabrication d’un emballage recyclable et recyclé, son usage et ses bénéfices
– Découvrir des équipements de dernière génération en thermoformage
– Echanger avec les équipiers sur leur formation et leur parcours (Production, QHSE, Commercial, Achats, logistique…)
Inscription gratuite mais obligatoire .
Zone de la Borde Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 03 missioneco@cc-vba.com
