Portes ouvertes visite de l’entreprise Plastoloir Bessé-sur-Braye

Portes ouvertes visite de l’entreprise Plastoloir

Zone de la Borde Bessé-sur-Braye Sarthe

Début : 2025-11-20 13:30:00

fin : 2025-11-20 15:00:00

Plastoloir, Fabricant solutions packaging pour l’agroalimentaire, vous ouvre ses portes pour vous montrer comment naissent les emballages, de la conception à la production.

Pourquoi venir ?

– Découvrir le monde de l’industrie des plastiques et composites en constante évolution

– Comprendre la conception et la fabrication d’un emballage recyclable et recyclé, son usage et ses bénéfices

– Découvrir des équipements de dernière génération en thermoformage

– Echanger avec les équipiers sur leur formation et leur parcours (Production, QHSE, Commercial, Achats, logistique…)

Inscription gratuite mais obligatoire .

Zone de la Borde Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 03 missioneco@cc-vba.com

