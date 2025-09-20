Portes ouvertes & visites guidées JEP au Musée de la guerre de 1870 Loigny-la-Bataille

Portes ouvertes & visites guidées JEP au Musée de la guerre de 1870

Place du 2 Décembre 1870 Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir

Musée et lieux de mémoire en accès libre, visites guidées et réalité augmentée pour (re)découvrir la guerre de 1870 et la bataille de Loigny.

Le musée ouvre gratuitement ses espaces et propose une immersion au cœur d’une page méconnue de l’Histoire uniformes, armes, objets de mémoire et récits replacent le visiteur dans le quotidien des combattants. Des médiations accompagnées éclairent les collections permanentes, l’église commémorative Saint-Lucain et sa crypte-ossuaire. Des tablettes en réalité augmentée enrichissent l’exploration des vitrines et du chemin de mémoire extérieur. Les groupes sont limités à 25 personnes pour un confort optimal ; la réservation est conseillée. Une sortie idéale en famille pour allier culture, histoire et découverte sensible du territoire. .

English :

Free access to museum and memorial sites, guided tours and augmented reality to (re)discover the 1870 war and the battle of Loigny.

German :

Museum und Gedenkstätten mit freiem Zugang, Führungen und Augmented Reality, um den Krieg von 1870 und die Schlacht von Loigny (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Accesso gratuito al museo e ai siti commemorativi, visite guidate e realtà aumentata per (ri)scoprire la guerra del 1870 e la battaglia di Loigny.

Espanol :

Acceso gratuito al museo y a los lugares conmemorativos, visitas guiadas y realidad aumentada para (re)descubrir la guerra de 1870 y la batalla de Loigny.

