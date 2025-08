Portes ouvertes Viva Danse 40 Saubusse

Portes ouvertes Viva Danse 40 Saubusse lundi 1 septembre 2025.

Portes ouvertes Viva Danse 40

Salle des Fêtes Saubusse Landes

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-14

2025-09-01

Cours de Rock, West Coast, Salsa, Bachata et danses de salon.

Venez découvrir nos différents cours de danse, gratuitement, durant les 15 premiers jours de septembre rock, west coast, salsa, bachata et danses de salon. Niveau débutant et intermédiaire pour chaque type de danse (voir planning pour les jours et les horaires) .

Salle des Fêtes Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 81 32 contact@vivadanse40.fr

English : Portes ouvertes Viva Danse 40

Rock, West Coast, Salsa, Bachata and ballroom dance classes.

German : Portes ouvertes Viva Danse 40

Kurse in Rock, West Coast, Salsa, Bachata und Gesellschaftstänzen.

Italiano :

Corsi di Rock, West Coast, Salsa, Bachata e ballo da sala.

Espanol : Portes ouvertes Viva Danse 40

Clases de rock, West Coast, salsa, bachata y bailes de salón.

