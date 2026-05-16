Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif En face de la gare, bâtiment de la poste Lugarde

Lugarde

Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif

En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif — 5, 6 et 7 juin de 14h à 17h. Découvrez l’atelier, les créations en céramique et les futurs ateliers créatifs autour de la terre, du papier et des couleurs. Entrée libre Lugarde.

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En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 74 57 25 hello@yatoke.com

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English :

Yatoke Atelier Créatif open house June 5, 6 and 7, 2pm to 5pm. Discover the workshop, ceramic creations and future creative workshops around clay, paper and colors. Free admission Lugarde.

L’événement Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif Lugarde a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Haut Cantal