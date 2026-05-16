Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif En face de la gare, bâtiment de la poste Lugarde
Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif En face de la gare, bâtiment de la poste Lugarde vendredi 5 juin 2026.
Lugarde
Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif
En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif — 5, 6 et 7 juin de 14h à 17h. Découvrez l’atelier, les créations en céramique et les futurs ateliers créatifs autour de la terre, du papier et des couleurs. Entrée libre Lugarde.
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En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 74 57 25 hello@yatoke.com
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English :
Yatoke Atelier Créatif open house June 5, 6 and 7, 2pm to 5pm. Discover the workshop, ceramic creations and future creative workshops around clay, paper and colors. Free admission Lugarde.
L’événement Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif Lugarde a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Haut Cantal