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Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif En face de la gare, bâtiment de la poste Lugarde

Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif En face de la gare, bâtiment de la poste Lugarde vendredi 5 juin 2026.

Lieu : En face de la gare, bâtiment de la poste

Adresse : 1 bis, rue de la Poste

Ville : 15190 Lugarde

Département : Cantal

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lugarde

Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif

En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif — 5, 6 et 7 juin de 14h à 17h. Découvrez l’atelier, les créations en céramique et les futurs ateliers créatifs autour de la terre, du papier et des couleurs. Entrée libre Lugarde.
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En face de la gare, bâtiment de la poste 1 bis, rue de la Poste Lugarde 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 74 57 25  hello@yatoke.com

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English :

Yatoke Atelier Créatif open house June 5, 6 and 7, 2pm to 5pm. Discover the workshop, ceramic creations and future creative workshops around clay, paper and colors. Free admission Lugarde.

L’événement Portes ouvertes Yatoke Atelier Créatif Lugarde a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Destination Haut Cantal