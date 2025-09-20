Portes Ouvertes Yin Yang Sounds Centre-ville Perros-Guirec

Portes Ouvertes au studio de Perros-Guirec

Clare Hine vous ouvre les portes de son nouveau studio le samedi 20 septembre, de 17h à 19h.

10 rue Pors Nevez, à Perros-Guirec (Résidence Rouzic).

Ce sera l’occasion parfaite pour prendre le temps d’échanger, de découvrir les instruments et de ressentir la belle énergie du lieu.

N’hésitez pas à passer, même juste par curiosité. Elle sera là pour répondre à toutes vos questions et partager sa passion pour la sonothérapie avec vous !

Le studio est facile à trouver, à seulement 2 minutes de la Mairie et de l’Office de Tourisme, avec un grand parking juste en face. Il est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Centre-ville 10 Rue de Pors Névez Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 62 76 32

