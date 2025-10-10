Portes ouvertes ZénéO L’Arcanson Biscarrosse

L’Arcanson 104 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

ZénéO est un collectif de praticiennes du mieux-être réunies autour d’une mission commune prendre soin de vous et vous faire découvrir différentes pratiques pour retrouver équilibre, énergie et sérénité.

Venez vivre une soirée unique, en accès libre, où chaque atelier sera une expérience sensorielle à vivre et à partager

– Auto-massage du visage avec Aurore

– Libérer le souffle avec Charlotte Découvrez la puissance de la respiration pour apaiser le mental

– Voyage olfactif aux huiles essentielles avec Corinne Psycho-Bio-Acupressure (PBA) avec Sabrina

– Séance photos avec Julie

– Yoga avec Lolita

Renseignements https://www.instagram.com/zeneo.bienetre/ .

L’Arcanson 104 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 22 12 19 sabrinacolas.pba@gmail.com

