Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames

Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan

5 rue Barbier Baume-les-Dames Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14 2025-12-19

L’atelier Affiche Moilkan à Baume vous ouvre ses portes.

Venez y rencontrer les artistes , participer à des démonstrations, et découvrir toutes les productions de l’atelier.

Vous pourrez également y découvrir les travaux de couture de Les aiguilles de Cha et le travail de la plasticienne-céramique Patricia Peterschmitt. .

affichemoilkan@laposte.net

