Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames
Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames dimanche 14 décembre 2025.
Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan
Atelier Affiche Moilkan 5 rue Barbier Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-19
L’atelier Affiche Moilkan à Baume vous ouvre ses portes.
Venez y rencontrer les artistes , participer à des démonstrations, et découvrir toutes les productions de l’atelier.
Vous pourrez également y découvrir les travaux de couture de Les aiguilles de Cha et le travail de la plasticienne-céramique Patricia Peterschmitt. .
Atelier Affiche Moilkan 5 rue Barbier Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté affichemoilkan@laposte.net
English : Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan
L’événement Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Atelier Affiche Moilkan Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-11-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS