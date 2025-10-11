Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Maison des Ateliers Maison des Ateliers Baume-les-Dames
Gratuit
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-11
Seize Mille, le réseau d’art contemporain de la région Bourgogne Franche-Comté organise la 3ème édition des POAA- Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.
La Maison des Ateliers à Baume les Dames y participe !
Venez y rencontrer les artistes Charlotte Bégard, Carine Bouvard, Joséphine Fornari, Emile Grix, Martine Tatu, Hank China .
Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 70 73 94 clous.nuages@gmail.com
