Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Maison des Ateliers Maison des Ateliers Baume-les-Dames

Portes Ouverts d’Ateliers d’Artistes Maison des Ateliers

Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Seize Mille, le réseau d’art contemporain de la région Bourgogne Franche-Comté organise la 3ème édition des POAA- Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

La Maison des Ateliers à Baume les Dames y participe !

Venez y rencontrer les artistes Charlotte Bégard, Carine Bouvard, Joséphine Fornari, Emile Grix, Martine Tatu, Hank China .

Maison des Ateliers 2 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 70 73 94 clous.nuages@gmail.com

