Portes – par La Poule Impro Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 25 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 20:15 – 21:30

Gratuit : non 11 € à 21 € 11 € à 21 € RÉSERVATIONS :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Cabaret d’improvisation Par la compagnie LA POULE, troupe professionnelle d’improvisation. « Portes » est un cabaret d’improvisation : le spectacle se crée sous vos yeux, à partir de vos idées ! A l’aide de trois portes qui s’ouvrent sur vos imaginaires, nous jouons des scènes uniques et éphémères, dans une mise en scène chaque fois renouvelée. Vous assistez à la magie de la création en direct et chaque soirée dévoile ses propres surprises. Dans une ambiance chaleureuse et avec des comédien.ne.s expérimenté.e.s, vous entrez dans notre univers pour en ressortir… par la grande porte. Cette soirée est unique, grâce à vous. Vous en détenez la clé. » Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/