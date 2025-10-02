Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie
Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie jeudi 2 octobre 2025.
Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking
Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-04
2025-10-02
A l’occasion de l’évènement Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux organisé par la Coop Tiers-lieux, le Sonneur propose une visite guidée tout au long de la journée et des informations sur les avantages du coworking et du travail mutualisé.
Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37
English : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking
On the occasion of the event Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux organized by the Coop Tiers-lieux, Le Sonneur offers a guided tour throughout the day and information on the benefits of coworking and shared working.
German : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking
Anlässlich der Veranstaltung Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, die von der Coop Tiers-lieux organisiert wird, bietet Le Sonneur den ganzen Tag über eine Führung an und informiert über die Vorteile von Coworking und geteilter Arbeit.
Italiano :
Nell’ambito dell’evento Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, organizzato dalla Coop Tiers-lieux, Le Sonneur offre una visita guidata per tutta la giornata e informazioni sui vantaggi del coworking e del lavoro condiviso.
Espanol : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking
En el marco del evento Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, organizado por la Coop Tiers-lieux, Le Sonneur ofrece durante todo el día una visita guiada e información sobre las ventajas del coworking y del trabajo compartido.
