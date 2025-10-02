Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie

Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking Le Sonneur Saint-Pierre-de-Frugie jeudi 2 octobre 2025.

Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking

Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-02

A l’occasion de l’évènement Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux organisé par la Coop Tiers-lieux, le Sonneur propose une visite guidée tout au long de la journée et des informations sur les avantages du coworking et du travail mutualisé.

A l’occasion de l’évènement Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux organisé par la Coop Tiers-lieux, le Sonneur propose une visite guidée tout au long de la journée et des informations sur les avantages du coworking et du travail mutualisé. .

Le Sonneur 213D rue du Bourdon des Pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 09 83 37

English : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking

On the occasion of the event Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux organized by the Coop Tiers-lieux, Le Sonneur offers a guided tour throughout the day and information on the benefits of coworking and shared working.

German : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking

Anlässlich der Veranstaltung Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, die von der Coop Tiers-lieux organisiert wird, bietet Le Sonneur den ganzen Tag über eine Führung an und informiert über die Vorteile von Coworking und geteilter Arbeit.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, organizzato dalla Coop Tiers-lieux, Le Sonneur offre una visita guidata per tutta la giornata e informazioni sui vantaggi del coworking e del lavoro condiviso.

Espanol : Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking

En el marco del evento Les Portes (toujours) Ouvertes des Tiers-lieux, organizado por la Coop Tiers-lieux, Le Sonneur ofrece durante todo el día una visita guiada e información sobre las ventajas del coworking y del trabajo compartido.

L’événement Portes Toujours Ouvertes des Tiers-lieux Coworking Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-09-19 par Isle-Auvézère