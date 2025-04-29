PORTIRAGNES CENTRE HISTORIQUE Portiragnes

mardi 29 avril 2025.

PORTIRAGNES CENTRE HISTORIQUE

Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes Hérault

Début : 2025-04-29

fin : 2025-04-29

2025-04-29 2025-05-13 2025-06-03 2025-06-10 2025-06-17 2025-06-24 2025-07-08 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19 2025-09-02 2025-09-16 2025-10-14 2025-10-28

Entre mer et canal du Midi, découvrez le patrimoine et les ruelles de ce charmant village méridional, son église du XIIe siècle et ses demeures remarquables, en compagnie d’Arnaud, guide-conférencier.

> Départ parvis du musée Jean Saluste, Bd Frédéric Mistral, 34420 Portiragnes

> Gratuit

Boulevard Frédéric Mistral Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

English : GUIDED TOUR OF PORTIRAGNES

Between sea and scrubland, stroll through the alleyways of this charming southern village. Discover its old stones and its 12th century church, accompanied by Arnaud your specialized guide. let’s meet outside the church. Free of charge with previous reservation.

German :

Geführter Rundgang durch Portiragnes

Zwischen Meer und Garrigue können Sie durch die Gassen dieses charmanten südländischen Dorfes schlendern. Entdecken Sie seine alten Steine und seine Kirche aus dem 12. Jahrhundert in Begleitung von Arnaud, einem Fremdenführer.

Italiano :

Tra il mare e il Canal du Midi, scoprite il patrimonio e le stradine di questo affascinante villaggio del sud, con la sua chiesa del XII secolo e le sue notevoli case, in compagnia di Arnaud, guida e docente.

Espanol :

Visita guiada de Portiragnes

Entre el mar y la Garriga, pasee por las callejuelas de este encantador pueblo del sur. Descubra sus antiguas piedras y su iglesia del siglo XII, en compañía de Arnaud, guía.

