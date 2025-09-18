Portivechju Film Festival 2ᵉ édition Rue Fred Scamaroni Porto-Vecchio
Portivechju Film Festival 2ᵉ édition
Début : Vendredi 2025-09-18
fin : 2025-09-21
2025-09-18
Du 18 au 21 septembre, vivez 3 jours de festival dédiés au cinéma et à l’audiovisuel à Portivechju ! Projections, rencontres et animations dans un cadre unique en Corse du Sud
English :
From September 18 to 21, enjoy 3 days of cinema and audiovisual activities in Portivechju! Screenings, meetings and events in a unique setting in Southern Corsica
German :
Vom 18. bis 21. September können Sie in Portivechju ein dreitägiges Festival erleben, das dem Kino und den audiovisuellen Medien gewidmet ist! Filmvorführungen, Begegnungen und Animationen in einem einzigartigen Rahmen in Südkorsika
Italiano :
Dal 18 al 21 settembre, Portivechju ospita un festival cinematografico e audiovisivo di 3 giorni! Proiezioni, incontri ed eventi in una cornice unica nel sud della Corsica
Espanol :
Del 18 al 21 de septiembre, Portivechju acoge durante 3 días un festival cinematográfico y audiovisual Proyecciones, encuentros y eventos en un marco único en el sur de Córcega
