Portrait animalier Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate

Portrait animalier

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

2026-04-21

À partir d’un fond coloré en peinture acrylique, votre enfant crée son animal préféré en contraste avec le fond. Avec l’artiste-peintre Sophie Lecesne. De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.

De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire. .

Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com

English : Portrait animalier

Using a coloured acrylic background, your child can create his or her favourite animal to contrast with the background. With painter Sophie Lecesne. Ages 7 to 12. Registration required.

