Portrait animalier Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
2026-04-21
À partir d’un fond coloré en peinture acrylique, votre enfant crée son animal préféré en contraste avec le fond. Atelier avec l’artiste-peintre Sophie Lecesne.
De 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire. .
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com
English : Portrait animalier
Using a coloured acrylic background, your child can create his or her favourite animal to contrast with the background. With painter Sophie Lecesne. Ages 7 to 12. Registration required.
