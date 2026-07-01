Portrait au flash Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Portrait au flash

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Expérimentez le portrait au flash, en intérieur comme en extérieur. Vous découvrirez comment la lumière transforme un visage, une attitude ou une ambiance. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

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English :

L’événement Portrait au flash Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol