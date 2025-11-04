Portrait au fusain ! Lille

### Le musée propose une saison de pratique artistiques sous forme de stages d’initiation de 3 séances d’ateliers.

Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.

English :

### The museum is offering a season of practical art courses in the form of 3-session introductory workshops.

Shading, blurring, hollowing out… discover the interplay of contrasts and volumes as you experiment with the full range of charcoal techniques associated with the portrait theme.

German :

### Das Museum bietet eine Saison der künstlerischen Praxis in Form von Einführungskursen mit drei Workshop-Sitzungen an.

Grisiser, estomper, évider… führen Sie sich in das Spiel mit Kontrasten und Volumen ein, indem Sie die gesamte Palette der Kohletechniken in Verbindung mit dem Thema Porträt ausprobieren.

Italiano :

### Il museo propone una stagione di corsi pratici d’arte sotto forma di workshop introduttivi di 3 sessioni.

Ombreggiare, sfumare, scavare… provate a giocare con i contrasti e i volumi sperimentando l’intera gamma di tecniche a carboncino associate al tema del ritratto.

Espanol :

### El museo ofrece una temporada de cursos prácticos de arte en forma de talleres introductorios de 3 sesiones.

Sombrear, difuminar, ahuecar… pruebe a jugar con los contrastes y los volúmenes experimentando con toda la gama de técnicas al carboncillo asociadas al tema del retrato.

