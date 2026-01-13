Portrait au fusain ! Lille
32 rue de la Monnaie Lille Nord
**Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.**
→ Session de printemps les mardis 24/03, 31/03 et 7/04/2026
**Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.**
→ Session de printemps les mardis 24/03, 31/03 et 7/04/2026 .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France
English :
**Charcoal portrait !
————————
**Discover the play of contrasts and volumes by experimenting with the full range of charcoal techniques associated with the theme of portraiture**
? Spring session: Tuesdays 03/24, 03/31 and 04/7/2026
