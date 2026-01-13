Portrait au fusain !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:00:00

fin : 2026-04-07 20:00:00

Date(s) :

2026-03-24 2026-04-07

**Portrait au fusain !**

————————

**Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.**

→ Session de printemps les mardis 24/03, 31/03 et 7/04/2026

**Portrait au fusain !**

————————

**Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.**

→ Session de printemps les mardis 24/03, 31/03 et 7/04/2026 .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**Charcoal portrait !

————————

**Discover the play of contrasts and volumes by experimenting with the full range of charcoal techniques associated with the theme of portraiture**

? Spring session: Tuesdays 03/24, 03/31 and 04/7/2026

L’événement Portrait au fusain ! Lille a été mis à jour le 2026-01-13 par Hauts-de-France Tourisme