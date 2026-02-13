Portrait au fusain !, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Portrait au fusain ! 24 mars – 7 avril, les mardis Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T18:00:00+01:00 – 2026-03-24T20:00:00+01:00

Fin : 2026-04-07T18:00:00+02:00 – 2026-04-07T20:00:00+02:00

Portrait au fusain !

Griser, estomper, évider… initiez-vous aux jeux des contrastes et des volumes en expérimentant toute la palette des techniques du fusain associée au thème du portrait.

→ Session de printemps : les mardis 24/03, 31/03 et 7/04/2026

Musée de l'Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous lors de nos stages de pratiques artistiques.

