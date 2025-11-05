Portrait Charleville-Mézières

Portrait

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Une photo de famille chorégraphique, à la croisée de toutes les danses ! Neuf danseurs, neuf tempéraments, une famille. Sur une musique organique de Lucie Antunes, Portrait se déploie comme une photo dansée, explorant les liens qui nous unissent et nous différencient au sein de la cellule familiale.Mehdi Kerkouche explore un langage dansé qui s’étend du hip-hop au contemporain, en passant par l’électro ou la house danse. Ce chorégraphe, connu pour être celui d’Angèle et de Christine and the Queens, s’empare avec finesse et humour des complexités de la vie en famille l’amour, la joie, les conflits, la transmission… Des solos introspectifs aux ensembles explosifs, chaque mouvement nous transporte au cœur de l’intimité familiale.Billetterie

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

A choreographic family photo at the crossroads of all dances! Nine dancers, nine temperaments, one family. Mehdi Kerkouche explores a dance language that spans hip-hop, contemporary, electro and house dance. Known as the choreographer behind Angèle and Christine and the Queens, Kerkouche takes on the complexities of family life with finesse and humor: love, joy, conflict, transmission? From introspective solos to explosive ensembles, each movement takes us to the heart of family intimacy.Tickets

German :

Ein choreografisches Familienfoto, das alle Tänze miteinander verbindet! Neun Tänzer, neun Temperamente, eine Familie. Zu der organischen Musik von Lucie Antunes entfaltet sich Portrait wie ein getanztes Foto und erforscht die Verbindungen, die uns innerhalb der Familie verbinden und unterscheiden.Mehdi Kerkouche erforscht eine Tanzsprache, die sich von Hip-Hop über Elektro und House Dance bis hin zu zeitgenössischem Tanz erstreckt. Der Choreograf, der auch für Angèle und Christine and the Queens bekannt ist, greift mit Feingefühl und Humor die komplexen Aspekte des Familienlebens auf: Liebe, Freude, Konflikte, Weitergabe? Von introspektiven Soli bis hin zu explosiven Ensembles, jede Bewegung führt uns in das Herz der familiären Intimität.Tickets

Italiano :

Una foto di famiglia coreografica all’incrocio di tutti gli stili di danza! Nove danzatori, nove temperamenti, una famiglia. Su musiche organiche di Lucie Antunes, Portrait si svolge come una foto-danza, esplorando i legami che ci uniscono e ci differenziano all’interno del nucleo familiare. Mehdi Kerkouche esplora un linguaggio di danza che spazia dall’hip-hop al contemporaneo, passando per l’electro e la house dance. Noto come il coreografo di Angèle e Christine and the Queens, Kerkouche affronta con finezza e umorismo le complessità della vita familiare: amore, gioia, conflitto, trasmissione? Da assoli introspettivi a ensemble esplosivi, ogni movimento ci porta al cuore dell’intimità familiare

Espanol :

¡Una foto de familia coreográfica en la encrucijada de todos los estilos de danza! Nueve bailarines, nueve temperamentos, una familia. Con música orgánica de Lucie Antunes, Portrait se desarrolla como una foto danza, explorando los vínculos que nos unen y nos diferencian dentro de la unidad familiar.Mehdi Kerkouche explora un lenguaje de danza que va del hip-hop al contemporáneo, pasando por el electro y el house dance. Conocido por su trabajo con Angèle y Christine and the Queens, el coreógrafo aborda con delicadeza y humor las complejidades de la vida familiar: amor, alegría, conflicto, transmisión.. Desde solos introspectivos hasta conjuntos explosivos, cada movimiento nos lleva al corazón de la intimidad familiar

