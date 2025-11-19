Portrait chinois Lille

Au regard des faïences exposées, les enfants se familiarisent avec les formes et les motifs venus d’Asie en complétant leur carnet de croquis de motifs exotiques observés. En atelier, ils donnent libre cours à leur imagination et laissent leurs illustrations crayonnées prendre corps grâce à la peinture et à l’encre colorée.

→ 14h30 pour les 6-8 ans

→ 16h15 pour les 9-12 ans

English :

Looking at the earthenware on display, children are introduced to Asian shapes and motifs, completing their sketchbooks with the exotic motifs they observe. In the workshop, they give free rein to their imagination, letting their pencilled illustrations take shape in paint and colored ink.

? 2.30pm for 6-8 year-olds

? 4.15pm for 9-12 year-olds

German :

Anhand der ausgestellten Fayencen machen sich die Kinder mit den Formen und Motiven aus Asien vertraut, indem sie ihr Skizzenbuch mit den beobachteten exotischen Motiven ergänzen. Im Atelier lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf und lassen ihre Bleistiftzeichnungen durch Farbe und Tinte Gestalt annehmen.

? 14.30 Uhr für 6- bis 8-Jährige

? 16.15 Uhr für 9- bis 12-Jährige

Italiano :

Osservando le terrecotte esposte, i bambini imparano a conoscere le forme e i motivi asiatici riempiendo i loro quaderni di schizzi con i motivi esotici che osservano. In laboratorio, danno libero sfogo alla loro immaginazione e lasciano che le loro illustrazioni a penna prendano forma con la pittura e l’inchiostro colorato.

14.30 per i bambini dai 6 agli 8 anni

16.15 per i ragazzi dai 9 ai 12 anni

Espanol :

Observando la loza expuesta, los niños aprenden las formas y motivos asiáticos rellenando sus cuadernos de dibujo con los motivos exóticos que observan. En el taller, dan rienda suelta a su imaginación y dejan que sus ilustraciones a lápiz tomen forma utilizando pintura y tinta de color.

? 14.30 h para niños de 6 a 8 años

? 16.15 h para niños de 9 a 12 años

