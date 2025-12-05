Portrait chorégraphique de la ville de Caen Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège Caen Calvados

La compagnie Ensuite en corps donne vie aux paysages urbains à travers la danse contemporaine.

Portrait chorégraphique de la ville de Caen est proposé par la compagnie Ensuite en corps, qui donne vie aux paysages urbains à travers la danse contemporaine. Rendez-vous à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, vendredi 5 décembre de 16h à 18h. .

ensuiteencorps@gmail.com

English : Portrait chorégraphique de la ville de Caen

The Ensuite en Corps company brings urban landscapes to life through contemporary dance.

German : Portrait chorégraphique de la ville de Caen

Die Kompanie Ensuite en corps erweckt urbane Landschaften durch zeitgenössischen Tanz zum Leben.

Italiano :

La compagnia Ensuite en corps dà vita a paesaggi urbani attraverso la danza contemporanea.

Espanol :

La compañía Ensuite en corps da vida a los paisajes urbanos a través de la danza contemporánea.

