Portrait chorégraphique de la ville de Caen Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen
Portrait chorégraphique de la ville de Caen Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen vendredi 5 décembre 2025.
Portrait chorégraphique de la ville de Caen
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
Date(s) :
2025-12-05
La compagnie Ensuite en corps donne vie aux paysages urbains à travers la danse contemporaine.
Portrait chorégraphique de la ville de Caen est proposé par la compagnie Ensuite en corps, qui donne vie aux paysages urbains à travers la danse contemporaine. Rendez-vous à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, vendredi 5 décembre de 16h à 18h. .
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège Caen 14000 Calvados Normandie ensuiteencorps@gmail.com
English : Portrait chorégraphique de la ville de Caen
The Ensuite en Corps company brings urban landscapes to life through contemporary dance.
German : Portrait chorégraphique de la ville de Caen
Die Kompanie Ensuite en corps erweckt urbane Landschaften durch zeitgenössischen Tanz zum Leben.
Italiano :
La compagnia Ensuite en corps dà vita a paesaggi urbani attraverso la danza contemporanea.
Espanol :
La compañía Ensuite en corps da vida a los paisajes urbanos a través de la danza contemporánea.
L’événement Portrait chorégraphique de la ville de Caen Caen a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Caen la Mer