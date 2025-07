Portrait d’arbre | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Début : Samedi 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-16 12:00:00

2025-08-16

Animé par Solenne Muller, à l’ombre des ramures de ce jardin hors du commun, vous découvrirez les secrets de leurs silhouette singulière, puis représenterez votre arbre favori sur une œuvre personnelle.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

Led by Solenne Muller, in the shade of the branches of this unusual garden, you’ll discover the secrets of their singular silhouette, and then represent your favorite tree in a personal work of art.

German :

Unter der Leitung von Solenne Muller entdecken Sie im Schatten des Geästs dieses außergewöhnlichen Gartens die Geheimnisse ihrer einzigartigen Silhouette und stellen Ihren Lieblingsbaum in einem persönlichen Kunstwerk dar.

Italiano :

Guidati da Solenne Muller, all’ombra dei rami di questo insolito giardino, scoprirete i segreti della loro silhouette unica, per poi rappresentare il vostro albero preferito in un’opera d’arte personale.

Espanol :

Guiado por Solenne Muller, a la sombra de las ramas de este insólito jardín, descubrirá los secretos de su silueta única, para después representar su árbol favorito en una obra de arte personal.

