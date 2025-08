PORTRAIT DE L’ARTISTE APRÈS SA MORT Montpellier

PORTRAIT DE L'ARTISTE APRÈS SA MORT

C’est le petit appartement d’un vague cousin à Buenos Aires dont vient d’hériter un homme peut-être le vrai Marcial Di Fonzo Bo, peut-être un autre homme portant presque le même nom, sans doute un peu les deux. On ne sait pas, lui non plus, il cherche et on enquête avec lui. On fouille la mémoire embrouillée des dictatures du XXe siècle, de leurs fantômes et de leurs disparus ici un compositeur français juif à Paris pendant l’Occupation, là-bas un musicien dissident en 1978, tous deux volatilisés. Desaparecido.

Cette pièce en forme de labyrinthe, écrite et mise en scène par Davide Carnevali, a été créée dans différents pays, pour différents acteurs — ici, Marcial Di Fonzo Bo — en s’ajustant à leurs histoires personnelles, en se jouant des chronologies entre fiction et réalité. Elle nous plonge avec virtuosité dans un vertige poétique à la fois ludique et terrible.

English :

It’s the small apartment of a vague cousin in Buenos Aires that a man has just inherited: maybe the real Marcial Di Fonzo Bo, maybe another man with almost the same name, maybe a bit of both.

German :

Es ist die kleine Wohnung eines vagen Cousins in Buenos Aires, die ein Mann geerbt hat: vielleicht der echte Marcial Di Fonzo Bo, vielleicht ein anderer Mann mit fast demselben Namen, vielleicht ein bisschen von beidem.

Italiano :

È il piccolo appartamento di un vago cugino a Buenos Aires che un uomo ha appena ereditato: forse il vero Marcial Di Fonzo Bo, forse un altro uomo con quasi lo stesso nome, forse un po’ entrambi.

Espanol :

Es el pequeño piso de un vago primo en Buenos Aires que un hombre acaba de heredar: tal vez el verdadero Marcial Di Fonzo Bo, tal vez otro hombre con casi el mismo nombre, tal vez un poco de ambos.

