Portrait de Ludmilla en Nina Simone, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Portrait de Ludmilla en Nina Simone Mercredi 8 avril, 20h30 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T20:30:00+02:00 – 2026-04-08T21:40:00+02:00

Fin : 2026-04-08T20:30:00+02:00 – 2026-04-08T21:40:00+02:00

Portrait chanté en miroir

À travers le destin d’une artiste passionnée et d’une femme au cœur trop souvent brisé, Nina Simone renaît sous les traits de Ludmilla Dabo, accompagnée par la guitare et le jeu complice de David Lescot. Entre récit et chansons, la comédienne-chanteuse prête son souffle et sa voix à une icône du XXe siècle, marquée par les violences racistes et conjugales. Le jazz, le combat, la rage, la grâce : tout vibre dans ce portrait brûlant.

