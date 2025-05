portrait de machecoulaise – Machecoul-Saint-Même, 17 mai 2025 10:30, Machecoul-Saint-Même.

portraits de machecoulaise durant la guerre 39-45

À l’occasion des 80 ans de la Libération, l’UNC de Machecoul-Saint-Même propose exposition et communications sur les conflits du 20è siècle. Des collégiens de Saint-Joseph de Machecoul exposeront leurs travaux sur la Résistance. Une communication sur les Machecoulaises durant la guerre est organisée par Machecoul histoire. .

14 Rue de la Taillée

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

English :

portraits of machecoulaise women during the 39-45 war

German :

porträts von machecoulaise während des Kriegs 39-45

Italiano :

ritratti di donne machecoulaise durante la guerra del 39-45

Espanol :

retratos de mujeres machecoulaise durante la guerra del 39-45

