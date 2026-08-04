Informations pratiques

Salasc

PORTRAIT DE PAYSAGE LA PLAINE DU SALAGOU

Salasc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

À l’occasion de la fête du Géoparc, le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze vous propose une balade guidée ponctuée d’observations collectives, d’explorations individuelles et de créativité

Qu’est-ce qui définit un paysage ? Son aspect physique ? Son histoire ? Le vécu et l’imaginaire des êtres qui le traversent ? Tirons ensemble le portrait de la plaine du Salagou !

À l’occasion de la fête du Géoparc, le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze vous propose une balade guidée, ponctuée d’observations collectives, d’explorations individuelles et de créativité, pour éveiller notre imaginaire et dresser ensemble ce premier Portrait de paysage …

Gratuit, sur inscription .

Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 68 86 info@lesalagou.fr

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English :

%C0 As part of the Geopark Festival, the Grand Site Salagou Cirque de Mourze invites you to a guided walk featuring group observations, individual explorations, and creative activities

L’événement PORTRAIT DE PAYSAGE LA PLAINE DU SALAGOU Salasc a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS