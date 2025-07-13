Portrait de Rita Rue de l’Estérel Le Mans
Portrait de Rita Rue de l’Estérel Le Mans jeudi 8 janvier 2026.
Portrait de Rita
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 20:00:00
fin : 2026-01-08 21:30:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-09
Laurène Marx
Interprété par la performeuse Bwanga Pilipili et écrit par la guerrière peu ordinaire Laurène Marx, ce Portrait de Rita vous parlera des violences policières, du racisme systémique et de l’engrenage qui voit certains pays d’accueil se refermer comme des pièges sur les personnes accueillies. .
Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Laurène Marx
German :
Laurène Marx
Italiano :
Laurène Marx
Espanol :
Laurène Marx
L’événement Portrait de Rita Le Mans a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72