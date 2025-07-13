Portrait de Rita Rue de l’Estérel Le Mans

Portrait de Rita

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08 21:30:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-09

Laurène Marx

Interprété par la performeuse Bwanga Pilipili et écrit par la guerrière peu ordinaire Laurène Marx, ce Portrait de Rita vous parlera des violences policières, du racisme systémique et de l’engrenage qui voit certains pays d’accueil se refermer comme des pièges sur les personnes accueillies. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

