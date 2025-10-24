Portrait de ton familier Vicq-sur-Breuilh
Portrait de ton familier Vicq-sur-Breuilh vendredi 24 octobre 2025.
Portrait de ton familier
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Jeunes sorciers et sorcières, entrez dans notre atelier ensorcelé et repartez avec le souvenir éternel en argile de votre compagnon magique à poils, à piques ou à écailles.
Tous âges, à partir de 6 ans
La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !
Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.
Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy
au programme, des créations et des découvertes hors-normes,
avec un soupçon de frissons pour Halloween. .
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
