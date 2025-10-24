Portrait de ton familier Vicq-sur-Breuilh

Portrait de ton familier

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Jeunes sorciers et sorcières, entrez dans notre atelier ensorcelé et repartez avec le souvenir éternel en argile de votre compagnon magique à poils, à piques ou à écailles.

Tous âges, à partir de 6 ans

La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !

Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.

Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy

au programme, des créations et des découvertes hors-normes,

avec un soupçon de frissons pour Halloween. .

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

