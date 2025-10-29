Portrait de vacances portraits croisés ! Lille

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Destination musée

### Visites-ateliers pour les 6-8 ans et les 9-12 ans

En t’inspirant des galeries de portraits croisés dans les collections permanentes du musée et en fonction des images proposées, réalise un portrait imaginé, totalement recomposé.

À 14h30 session pour les 6-8 ans

À 16h15 session pour les 9-12 ans .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

