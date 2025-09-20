Portrait de ville : Cavaillon en monuments (Ier-XXIe siècles) Archives municipales Cavaillon

Portrait de ville : Cavaillon en monuments (Ier-XXIe siècles) Archives municipales Cavaillon samedi 20 septembre 2025.

Portrait de ville : Cavaillon en monuments (Ier-XXIe siècles) 20 et 21 septembre Archives municipales Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Portrait de ville : Cavaillon en monuments (Ier-XXIe siècles)

À la manière d’un portrait chinois, les Archives municipales proposent de regarder la ville d’une autre façon tout en interrogeant la notion de patrimoine. À travers des édifices et monuments – incontournables ou plus inattendus, mais tous marqueurs d’une histoire – se compose un “portrait de ville”, fait de lieux de pouvoir ou de spiritualité, mais aussi de lieux de vie, de travail et d’échanges. Ce patrimoine architectural à nul autre pareil constitue un repère pour la mémoire collective et dit la singularité d’une ville : Cavaillon.

Archives municipales Place du Cloître, 84300 Cavaillon, France Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490719438 http://www.cavaillon.com/archives-presentation.html Les Archives municipales, service public ouvert à tous, conservent près de huit siècles de mémoire cavaillonnaise (depuis 1235).

Portrait de ville : Cavaillon en monuments (Ier-XXIe siècles)

Mairie de Cavaillon, Studio Rétro-Satana