Portrait du Parc de Rosanbo, Château de Rosanbo, Lanvellec

Portrait du Parc de Rosanbo Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Rosanbo Côtes d’Armor

visite à 15h / 8 euros / pers – gratuit (pour les moins de 6 ans) / Renseignements et réservations au 07 68 36 56 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Visite guidée « Portrait du Parc de Rosanbo » dimanche 7 juin à 15h.

Château de Rosanbo 4 Château de Rosanbo, 22420 Lanvellec, France Lanvellec 22420 Côtes d’Armor Bretagne 0296351877 http://www.rosanbo.net [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 36 56 14″}] Un jardin classique est créé à la fin du XVIIe siècle lors du réaménagement d’un château construit vers 1500 dans un site dominant la vallée du Bô. Au tournant des XIXe et XXe siècles, un parc néoclassique conçu par les paysagistes Henri et Achille Duchêne vient compléter ce jardin : clos de murs, ce parc destiné à la pratique équestre et à la promenade méditative comprend allées cavalières, manège et piste de galop, salles de verdure, tapis vert et charmille voûtée longue de 400 mètres (MH – 5 ha).

Magnifique jardin » à la française » dessiné par Achille Duchêne à la fin du 19 ème siècle. Remarquable charmille voutée une des plus longues de France.

©Rosanbo