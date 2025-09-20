Portrait d’une belle époque. La société pontivyenne en représentation. Espace Kenere Pontivy

Portrait d’une belle époque. La société pontivyenne en représentation. Espace Kenere Pontivy samedi 20 septembre 2025.

Portrait d’une belle époque. La société pontivyenne en représentation. Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Espace Kenere Morbihan

Exposition visible jusqu’au 27 octobre 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À travers une sélection de portraits, les archives de Pontivy proposent un plongeon dans la société pontivyenne de la Belle Epoque. Pris à une période où la photographie commence à se démocratiser, ces clichés dévoilent tout un pan de la vie à Pontivy au début du 20e siècle. Elles mettent en lumière la mode, la perception des âges de la vie et la manière de mettre sa famille en scène.

Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaule, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne 02 97 39 00 61 http://www.espace-kenere.fr « Kenere » c’est la confluence du Blavet et du canal de Nantes à Brest, un lieu de mémoire s’inscrivant dans l’avenir, un lieu où toutes les générations se rencontrent librement. Un nouvel établissement culturel ouvert à tous.

À travers une sélection de portraits, les archives de Pontivy proposent un plongeon dans la société pontivyenne de la Belle Epoque. Pris à une période où la photographie commence à se démocratiser, à…

Archives de Pontivy