Portrait d’une brodeuse d’or et d’argent au 18e siècle Archives de Rennes Rennes Jeudi 12 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, inscription conseillée

conférence amplifiée et interprétée en LSF

En retraçant l’histoire d’Ursule Forestier-Desprez (1687-1745), petite fille, fille et femme de maîtres brodeurs, c’est une partie de l’histoire de la broderie de luxe qui se révèle et de la place des femmes au sein des communautés de métiers au 18e siècle. De 1722 à 1745, elle devient la cheffe d’atelier et perpétue les relations professionnelles avec ses commanditaires privilégiés que sont la ville et la communauté de Rennes, les églises de l’évêché de Rennes et le Parlement de Bretagne.

_Doctorante à l’université de Rennes 2, Shantty Turck termine une thèse sur l’histoire de la broderie à l’époque moderne en Bretagne, sous la direction de Gauthier Aubert. Laboratoire Tempora._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T19:30:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/portrait-dune-brodeuse-dor-et-dargent?_gl=1*qt3ttu*_gcl_au*MTY1OTI0NDM5LjE3NjIxNjY5MzguOTU0Nzk1NDkwLjE3NjU4MTIwNjYuMTc2NTgxMjA2NQ..*_ga*NzYzNjk3MjU0LjE3NDE2MDk2NTE.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NjU5NzAxOTIkbzEwMyRnMSR0MTc2NTk3MTQxNiRqNTIkbDAkaDkyMjI2NTA0Nw..

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

