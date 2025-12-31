Portrait d’une brodeuse d’or et d’argent au 18e siècle Archives municipales de Rennes Rennes Jeudi 12 mars 2026, 18h00 Ille-et-Vilaine

Réservation conseillée

Doctorante à l’université de Rennes 2, Shantty Turck termine une thèse sur l’histoire de la broderie à l’époque moderne en Bretagne, sous la direction de Gauthier Aubert. Laboratoire Tempora.

**Conférence – Shantty Turck**

En retraçant l’histoire d’Ursule Forestier-Desprez (1687-1745), petite-fille, fille et femme de maîtres brodeurs, c’est une partie de l’histoire de la broderie de luxe qui se révèle et de la place des femmes au sein des communautés de métiers au 18e siècle. De 1722 à 1745, elle devient la cheffe d’atelier et perpétue les relations professionnelles avec ses commanditaires privilégiés que sont la ville et communauté de Rennes, les églises de l’évêché de Rennes et le Parlement de Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00.000+01:00

https://urls.fr/Dui4G8

Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



