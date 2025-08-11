PORTRAIT MEHDI KERKOUCHE CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE EMKA Route de Vendres Béziers

PORTRAIT MEHDI KERKOUCHE CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE EMKA

Avec Portrait, Mehdi Kerkouche, figure de la danse française, signe une vibrante photo de famille chorégraphique.

Tout public dès 8 ans

Sur un plateau nu, neuf interprètes de 19 à 67 ans explorent les liens intrafamiliaux, entre heurts et tendresse. Famille aimante, toxique ou absente comment s’en libérer ou s’y ancrer ?

En solo, duo ou ensemble, les corps se cherchent, s’affrontent et se rassemblent. Puisant dans le hip-hop, le cabaret, le voguing ou le contemporain, la danse est fluide, puissante et joyeuse, portée par la musique électrisante de Lucie Antunes.

Figures burlesques, émotions brutes et énergie communicative composent ce portrait collectif aux mille nuances. Avec humour et sensibilité, Portrait fait résonner nos propres histoires familiales, dans une ode au lien, à l’individualité et à la force du groupe.

Une pièce très visuelle, rythmée, entraînante, dont on ressort enthousiaste et ragaillardi. Ce réjouissant Portrait de famille est une pleine réussite. La Terrasse

—————————————————–

Pour démarrer votre soirée Les danseurs amateurs de l’Espace13 à Béziers restitueront leur réinterprétation de BOLERO.S en première partie du spectacle.

Distribution

Chorégraphie Mehdi Kerkouche

Assistante à la chorégraphie Alexandra Trovato

Musique Lucie Antunes

Lumières Judith Leray

Scénographie Mehdi Kerkouche et Judith Leray

Costumes Guillaume Boulez assisté de Patrick Cavalié et Céline Frécon

Maquillages Sabine Leib

Coaching vocal Nathalie Dupuy

Régie générale et son Frédéric Valtre ou Vincent Henry

Régie lumières Henri Coueignoux ou Marine Stroeher

Danseurs (en alternance) Micheline Desguin, Matteo Gheza, Jaouen Gouevic, Lisa Ingrand Loustau, Brieuc Le Gall, Matteo Lochu, Sacha Néel, Paul Redier, Eric Stieffatre, Amy Swanson, Nina Vernin, Titouan Wiener Durupt, Timothée Zig .

English :

French dance star Mehdi Kerkouche’s Portrait is a vibrant choreographic family photo.

Open to all age 8 and up

German :

Mit Portrait zeichnet Mehdi Kerkouche, eine Figur des französischen Tanzes, ein vibrierendes choreografisches Familienfoto.

Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Italiano :

In Portrait, la star della danza francese Mehdi Kerkouche scatta una vibrante foto coreografica di famiglia.

Per tutti i tipi di pubblico, dagli 8 anni in su

Espanol :

En Portrait, la estrella francesa de la danza Mehdi Kerkouche se hace una vibrante foto de familia coreográfica.

Para todos los públicos a partir de 8 años

