Portrait Mehdi Kerkouche Théâtre Municipal de Coutances Coutances mardi 9 décembre 2025.

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 21:30:00

2025-12-09

Un portrait de famille réjouissant

Dans la lignée de ses deux précédents spectacles, Dabkeh et Et si, le chorégraphe Mehdi Kerkouche poursuit, avec Portrait, ses recherches sur le collectif, ici sur l’héritage familial.

Les neuf danseuses et danseurs, d’âges et de personnalités différentes, donnent vie à un portrait de famille touchant et vivifiant. Comment exister et affirmer son individualité au sein d’une famille que l’on n’a pas choisie ? Au fil des séquences, les liens évoluent, les personnalités détonnent, de manière isolée, en duo ou dans des partitions d’ensemble, au rythme de la musique organique de Lucie Antunes. Portrait donne à voir une photo de famille contemporaine au travers d’une mosaïque de tempéraments et d’énergies foisonnantes !

Mehdi Kerkouche a collaboré avec de prestigieux artistes comme Christine and the Queens et mis en scène de nombreux shows pour la télévision, le cinéma ou la publicité, avant de fonder sa compagnie, EMKA, en 2017 et être nommé directeur du CCN de Créteil et du Val de Marne en 2023.

Portrait un moment suspendu et envoûtant Paper Blog

Avec un bon sens de l’humour et beaucoup d’amour, ce Portrait déroule des séquences comme on ferait défiler les pages d’un album photo, entre cour de récré et repas de famille. Et un courant réconciliateur passe. Télérama

Dès 8 ans. .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

