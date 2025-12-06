Portrait multiple d’Emma Calvé Théâtre lyrique

Decazeville Aveyron

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola . Dans l’intimité d’une loge, enveloppée d’un charme intemporel, teintée d’onirisme, dans une troublante proximité avec le public, deux femmes une pianiste et une soprano se parlent, chantent, dansent et rient. Ce spectacle musical, traversé par le sublime chant des airs de Carmen, Marguerite, Santuzza, Ophélie parmi d’autres, offre le portrait d’Emma Calvé en femme puissante et multiple, créatrice de sa vie autant que de son art.

A partir de 10 ans. Durée : 1h20. Tarif : 10€, réduit : 5€ (sur présentation d’un justificatif).

Billetterie en ligne https://decazeville-communaute.maplace.fr/ ou à l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville.

Service Culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 10 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15

