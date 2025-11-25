Portrait / Rebecca Journo – La Pieuvre CENTRE DES ARTS Enghien-les-Bains

Le portrait symbolise une forme de nécessité à capturer, saisir une identité pourtant fuyante, à la représenter comme pour la garder vivante. Comme un musée de selfies, la pièce déroule une série de portraits mouvementés qui nous fait voyager entre beauté et horreur. Quatre figures se jouent de leur image face au spectateur comme face au miroir. Du corps virtuel au corps de verre, le son et les gestes se métamorphosent, se distordent pour révéler des identités fractionnées.

« Elle s’appuie sur différents matériaux comme le cristal, le verre ou l’eau, qui, manipulés par les quatre danseuses sur scène, engendrent des mouvements et des sons. Une étude qui s’annonce passionnante. » Télérama

Un spectacle au Centre des arts le 10 avril à 20h30.

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Tout public.

CENTRE DES ARTS 12-16 Rue de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://www.cda95.fr/fr/agenda/portrait-rebecca-journo-la-pieuvre centredesarts95@gmail.com