Neuf interprètes – de 20 à 68 ans – donnent vie à un portrait de famille touchant et vivifiant sous la houlette de Mehdi Kerkouche, jeune prodige de la danse française. Une pièce à la croisée de tous les styles chorégraphiques, comme une mosaïque de tempéraments et d’énergies.Danseur, acteur, chanteur, metteur en scène, Mehdi Kerkouche est un artiste protéiforme, chorégraphe de stars de la pop culture comme Angèle ou Christine and The Queens.Passionné par ce qui se joue dans le collectif, il explore ici les rapports intrafamiliaux. Famille heureuse, embarrassante, toxique, absente… Comment s’en extraire ou au contraire s’y réfugier ? Comment affirmer son individualité ? À travers des tableaux très expressifs teintés de burlesque, il livre une danse fluide et vibratoire, rassemblant des artistes d’horizons différents. Seuls, en duo ou dans des partitions d’ensemble, les styles fusionnent – hip-hop, street jazz, cabaret, contemporain, voguing, cirque – accompagnés d’une musique électro-pop. On en ressort joyeux et galvanisé.Dès 8 ans

